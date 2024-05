Passarelas construídas pelo Exército são levadas pela correnteza no RS

Duas passadeiras montadas pelo Exército Brasileiro, para ajudar nos resgates de vítimas da enchente do Rio Grande do Sul (RS), foram levadas pela força da correnteza no interior do Estado, nessa quinta-feira, 23. De acordo com o Exército, ninguém ficou ferido.

As passadeiras montadas eram espécies de passarelas flutuantes. Uma delas atravessava o Rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado, no Vale do Taquari, enquanto a outra ficava no Rio Pardo, em Candelária, no Vale do Rio Pardo.