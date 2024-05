Após ser roubado, homem bate em poste ao tentar atropelar ladrão com Lamborghini em SP

Com a colisão, a moto foi destruída, assim como a fachada da Lamborghini. Um poste do semáforo caiu e outro entornou. Mesmo com os esforços do empresário, o bandido conseguiu fugir, mancando. Ele levou o relógio, mas deixou para trás a moto, o revólver e o celular.

O criminoso portava um revólver e abordou a vítima enquanto esta estava parada em um semáforo próximo ao cruzamento com a rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior. Após roubar o relógio, estimado em cerca de R$ 200 mil , o motociclista fugiu. No entanto, o motorista o seguiu e jogou seu carro em cima da moto, a pressionando contra um poste de iluminação.

De acordo com o programa Brasil Urgente, da TV Band, o aparelho do criminoso tocou no momento em que a polícia chegou ao local. Dessa forma, as Forças de Segurança conseguiram identificar quem ligava e também o bandido. Ele seria membro de uma quadrilha de Taboão da Serra, no município da Região Metropolitana de São Paulo.

À emissora, o delegado Mario Palumbo Júnior afirmou que o criminoso cumpre pena no regime semiaberto e que a moto utilizada no crime era roubada. A SSP esclareceu que a ocorrência foi registrada no 14º DP, no bairro Pinheiros.

Ainda conforme a reportagem da Band, a vítima disse que sua Lamborghini foi fabricada em 2016 e não tem seguro. O veículo é avaliado em R$ 3 milhões.