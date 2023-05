Motorista debocha após atropelar e matar suposto assaltante: "Menos um fazendo L"

Caso foi registrado em São Paulo, no último dia 25, e foi divulgado nas redes sociais pelo próprio autor do atropelamento em tom de ironia

Um motorista de aplicativo atropelou e matou um motociclista que supostamente teria cometido um furto, em São Paulo, e usou as redes sociais para debochar da situação. O caso aconteceu no último dia 25, na zona central da capital paulista. Identificado como Christopher Rodrigues, 27, o motorista gravou vídeos em tom de ironia após o atropelamento.

"Menos um fazendo um L", disse ele em gravação feita dentro do próprio carro, enquanto a vítima atropelada estava embaixo do veículo. A frase faz alusão aos eleitores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem demonstrar arrependimento, o motorista ainda afirmou: "Agora, ir para a delegacia assinar um assassinato".

Em outra publicação, o homem associou a vítima ao diabo. "Pois é, infelizmente Lúcifer Morningstar recebeu mais um membro da equipe". Enquanto fazia os vídeos, pessoas que passavam pelo local do acidente tentaram ajudar o homem atropelado, que seguia debaixo do carro. O fato também foi alvo de deboche do motorista. "Dessa vez não vai ter cervejinha nem picanha", disse ele.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou ao jornal O Estado de S.Paulo que o caso foi registrado como "furto e morte suspeita/acidental". A pasta afirmou que o motorista prestou depoimento na última sexta-feira, 28, no Distrito Policial do Bairro da Liberdade, onde a ocorrência é investigada.

O motorista prestava serviços para a plataforma 99, que anunciou a exclusão permanente dele do aplicativo na manhã desta segunda-feira, 1º. Em nota, a companhia alegou que não tolera violência. "A empresa ressalta que repudia veementemente e tem uma política de tolerância zero a qualquer forma de violência. Dessa forma, o perfil do condutor foi permanentemente bloqueado".

