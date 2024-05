RS: número de desabrigados é maior que a quantidade de imóveis disponíveis em Porto Alegre, diz prefeito

A alocação de desabrigados em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é a questão mais difícil e prioritária da cidade no momento, de acordo com o prefeito do município, Sebastião Melo (MDB). Ele afirma que o número de desabrigados é maior que a quantidade de imóveis disponíveis. As informações foram passadas em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira, 15.

Conforme calculos do prefeito, cerca de 30 mil pessoas precisam de um novo lar em Porto Alegre, que foi o município com o maior número de casas atingidas no estado. "Não tem imóveis disponíveis neste momento para atender as milhares de pessoas que estão desabrigadas.”