Rio Grande do Sul recebe alerta para riscos de inundações e deslizamentos

O aviso feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) aponta que eventualmente serão afetadas as regiões: Noroeste; Centro-Ocidental; Nordeste; Sudeste; Sudoeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre

Os alertas apontam as possíveis consequências das fortes chuvas , sejam elas hidrológicas, como inundações e alagamentos, ou geológicos, ocasionando deslizamentos de terra e desabamentos.

Neste domingo, 12, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) emitiu alerta de risco muito alto de perigos hidrológicos e geológicos no Rio Grande do Sul .

Os registros indicam 441,3 mil pessoas fora de casa . Totalizando 71,3 mil pessoas em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas, ocupando as casas de parentes ou amigos.

O estado do Rio Grande do Sul contabilizou 136 mortes motivadas pelos temporais e cheias que atingem o estado desde o mês de abril. A Defesa Civil divulgou em boletim neste sábado, 11, que a região tinha cerca de 125 pessoas desaparecidas e 756 feridas.

Previsão do Tempo para o fim de semana

Mesmo com as cheias nos rios e reservatórios de água, o estado do sul brasileiro deve ter novos temporais durante o fim de semana. A previsão é que a região passe o volume de 150 milímetros de chuva

Segundo a Climatempo, a passagem de uma nova frente fria pela região e o crescimento de uma área de baixa pressão no litoral gaúcho são fatores responsáveis pelas intensas chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o centro-leste e o nordeste do estado devem registrar maiores precipitações. A região metropolitana de Porto Alegre também deve sofrer com os temporais.

Domingo, 12, é o dia com maior volume previsto, que pode ultrapassar os 80 milímetros. Com os temporais esperados para a região de bacias do Guaíba, existe a possibilidade de o nível passar dos 5 metros de água.