Idosa morre após ter mal súbito na mesma agência bancária do caso ‘tio Paulo’

A equipe de bombeiros foi acionada ao local após a idosa sofrer um mal súbito no banco. Quando chegaram ao local, a mulher já havia morrido. Em nota, o banco Itaú informou que lamenta profundamente o que aconteceu e prestou solidariedade à família.

Uma idosa de 60 anos sofreu um mal súbito dentro de uma agência bancária, em Bangu, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, 8. Caso aconteceu na mesma agência que o idoso Paulo Roberto foi levado pela sobrinha Erika Vieira para tentar realizar um empréstimo.

O banco decidiu continuar com a agência fechada na quinta-feira, 9, para que os funcionários fossem acolhidos e recebessem apoio psicológico necessário. Aos clientes que precisam de atendimento, a agência os orienta a procura de uma unidade próxima ou acessar canais digitais do itaú.

Relembre o caso

Na mesma agência, no mês de abril, Érika Souza Vieira levou o tio para realizar um empréstimo de R$ 17 mil. Os funcionários do local estranharam o fato do idoso, Paulo Roberto, de 68 anos, estar em uma cadeira de rodas e não esboçar nenhuma reação.