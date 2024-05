O POVO News: Prisão da sobrinha do "tio Paulo" divide opiniões; entenda

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 22. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o caso de uma mulher que tentou sacar empréstimo com o tio morto em uma agência bancária no Rio de Janeiro. A sobrinha foi hostilizada ao chegar na prisão, conforme alegou a defesa.

A edição comenta sobre a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro neste domingo, 21. Com várias falas que misturaram política e religião, os aliados do ex-mandatário fizeram discursos em favor de Bolsonaro, do dono da rede social X (ex-Twitter), Elon Musk, e da liberdade de expressão, além de criticarem veículos de imprensa.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute as falas do petista em evento no Palácio do Planalto nesta segunda. O chefe do Executivo pediu que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) seja mais “ágil”. Ele também cobrou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixe de ler livros e utilize o tempo para discutir com parlamentares.

Além disso, a edição explica o pedido de cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que empurrou e expulsou um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara dos Deputados na última terça-feira, 16. A solicitação chegou ao Conselho de Ética da Casa nesta segunda-feira, 22. O envio foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), procedimento que é padrão nesses tipos de casos. No momento, ainda não foi instaurado um processo contra o deputado por esse episódio.