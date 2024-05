Chuvas no RS: buraco se abre em avenida principal de acesso a Porto Alegre

Pista cedeu após água que passa por baixo da avenida levar parte do asfalto. Ainda não há informações sobre a liberação do trânsito no local

Um buraco se abriu na avenida Castelo Branco, no sentido Litoral/Capital, na tarde deste sábado, 4. A pista cedeu após a água que passa por baixo da avenida levar parte do asfalto. O caso afetou a principal via de acesso a Porto Alegre e o trânsito na via ficou interrompido.

A avenida recebe o tráfego das rodovias BR-290, que conecta o acesso ao Litoral Norte e a Santa Catarina pela BR-101, a BR-116, responsável pela ligação do Vale dos Sinos, Serra e interior de SC à Capital, e a BR-448, que conecta a região dos vales a Porto Alegre. As informações são do portal G1.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não é recomendado rotas alternativas por motivos de segurança, sendo aconselhado que as pessoas evitem viagens até que a situação seja resolvida. Ainda não há informações sobre a liberação do trânsito no local