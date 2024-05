Aumento da vazão do dique em Porto Alegre gera transtorno nesta tarde de sábado

O cenário do local é de transtorno, carros transitando na contramão, comerciantes tentando salvar os produtos e pessoas fugindo da água. As famílias que residem próximo ao dique foram removidas do local seguem sendo orientadas pelo Exército e Empresa Pública de Transportes de Circulação (EPTC)

A vazão de um dique intensificou em Porto Alegre, nesta tarde, 4, às 16 horas. A rua Assis Brasil teve que ser esvaziada com urgência. O dique está localizado na Federação de Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Chuvas na região gaúcha

Desde a última segunda-feira, 29, chuvas intensas e temporais têm causado mortes, desaparecimentos e prejuízos no Rio Grande do Sul. O governo já contabiliza 300 municípios do estado atingidos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os temporais continuarão intensos neste fim de semana, as chuvas poderão superar os 100 milímetros entre as regiões do norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. As previsões para as tempestades constam ventos que podem superar 60/km, pedra de granizo e raios.

Ceará envia ajuda ao RS

Diante do transtorno vivido no Rio Grande do Sul, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou neste sábado, 4, que serão enviados 12 profissionais do Corpo de Bombeiros do Estado(CBMCE) para auxiliar nas buscas. Entre os profissionais estão: mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros. Equipamentos de salvamentos e três viaturas farão parte também da ajuda enviada pelo governador.