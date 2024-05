Ônibus que saía de Fortaleza com destino a Salvador tomba em Alagoas

O veículo transportava cerca de 20 passageiros. As vítimas tiveram ferimentos leves, de acordo com o Samu

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Alagoas, diversas pessoas tiveram ferimentos leves, mas nenhum caso mais grave foi registrado. Elas foram atendidas por duas Unidades de Suporte Básico (USBs). O socorro foi acionado às 3 horas.

Em nota, a Guanabara, empresa responsável pelo ônibus, informou que chovia bastante durante o trajeto. A empresa reforça que a situação deixou apenas danos materiais ao veículo e que todos os passageiros já foram deslocados para o destino final da viagem.

“A Guanabara abriu uma sindicância interna para apuração do acidente e está contribuindo com as autoridades para investigação do fato”, diz trecho da nota.