Equipe do molejo é vítima de assalto no mesmo dia da morte de Anderson Leonardo

No mesmo dia da morte do cantor Anderson Leonardo, nesta sexta-feira, 26, a equipe do Molejo sofreu um assalto no Rio de Janeiro.

A assessoria do grupo confirmou a situação, por meio de uma nota publicada no Instagram. As circunstâncias do crime não foram informadas.

“Infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp", diz trecho da nota.