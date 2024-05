Vigilante morto por paciente fazia último plantão antes de se aposentar

Vigilante morreu a um dia da aposentadoria Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O vigilante que morreu após ser baleado por um paciente do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, estava em prestes a se aposentar e fazia o seu último plantão antes da tão esperada aposentadoria. A informação foi revelada pelo diretor do HR, Petrus Andrade Lima. Em seguida, o paciente teria saído pelos fundos e ameaçado um condutor de uma ambulância da unidade de saúde para tentar fugir do local. Outros vigilantes se aproximaram para impedir a fuga, e houve uma troca de tiros no recinto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O homem foi atingido por disparos e socorrido para a unidade de saúde, mas também não resistiu aos ferimentos. Já um dos seguranças, envolvido na troca de tiros durante a fuga, encontra-se ferido. Ele ainda não foi identificado.