Estudante de Medicina fica em estado vegetativo após cirurgia maxilar

“O olho dela estava virado, mas achei que era normal, por conta da cirurgia. Fui andando na frente, para poder abrir a porta do quarto para elas entrarem, mas não pude entrar porque elas pediram que eu ficasse do lado de fora”, explicou Ricardo.

Em entrevista ao G1, o pai de Larissa, Ricardo Carvalho, contou que a cirurgia era indicada por dentistas desde que ela era criança. E com o fim do procedimento, as prováveis falhas apareceram imediatamente , já que a estudante saiu da sala cirúrgica na maca sendo levada em direção ao quarto pelas enfermeiras com complicações respiratórias.

Todo o procedimento foi feito na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora - instituição privada - e o hospital, o médico-cirurgião e o médico anestesista estão sendo investigados no processo. A Polícia Civil está no comando das investigações.

Ricardo relembrou que havia ligado para a sua esposa e mãe de Larissa com intuito de avisar que a cirurgia havia sido concluída, quando viu uma enfermeira fazendo uma massagem cardíaca em sua filha, outro enfermeiro foi até ele com o intuito de tranquilizar alegando "que ela estava bem, os batimentos já tinham retornado".

Segundo a família, no prontuário médico de Larissa indicava que ela teria saído da sala de Recuperação Pós-anestésica (RPA) às 17h45, sendo direcionada ao quarto do 9º andar da unidade, chegando lá por volta das 18h02, já em parada cardiorrespiratória. Neste intervalo de 17 minutos, seus familiares alegaram que ninguém havia identificado que algo estava errado com a paciente.

Desta forma, a paciente teria sido monitorada apenas por volta de 20 minutos, contrariando as recomendações da Sociedade de Anestesiologia, que indica observação de uma hora para cirurgias extensas como a que ela fez.

Estudante de Medicina em estado vegetativo: paixão pelos esportes e apreço pelos estudos

Com 31 anos, Larissa já era uma farmacêutica formada e estava cursando Medicina na UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Durante sua formação em farmácia, ela participou do programa Ciência sem Fronteiras e estudou no Panamá.

Com toda sua história desde criança atrelada aos esportes, Larissa foi atleta de vôlei em todas as instituições por onde passou, chegando a fundar a atlética do curso de farmácia na UFJF e, durante toda a graduação, foi a presidente da organização e ficou à frente nas disputas dos jogos.