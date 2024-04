Mulher não identificada viveu 24 anos em coma em hospital, no ES

Clarinha foi internada em junho de 2000, após ser atropelada no Centro de Vitória, no Espírito Santo. Ela morreu na última quinta-feira. Conheça a história

Segundo informações, ela passou mal e teve uma broncoaspiração, condição em que alimento ou líquidos são aspirados pelas vias aéreas, durante a manhã. Ela não resistiu e morreu à noite do mesmo dia.

Clarinha foi internada na unidade em junho do ano 2000, quando foi vítima de um atropelamento no Centro de Vitória. Conforme o g1 Espírito Santo, quem confirmou a morte da paciente foi Jorge Potratz, médico que cuidou da mulher o tempo todo.

Uma mulher não identificada estava em coma há 24 anos no Hospital da Polícia Militar, no Espírito Santo. A história de Clarinha, como ficou conhecida, terminou na noite da última quinta-feira, 14 de março. Ela morreu em decorrência de uma broncoaspiração.

"Recebi com muito pesar a notícia. Imediatamente, fui ao hospital conversar com a equipe. É uma perda para todos nós. Tenho sentimento de apego, de carinho, de humanidade mesmo. Foi uma paciente que marcou a minha vida inteira", disse Potratz.



Mulher chegou sem identificação após acidente



Clarinha foi atropelada em 12 de junho de 2000, no Centro de Vitória, capital do Espíirto Santo. O local do atropelamento e o veículo que atingiu a mulher nunca foram identificados pela polícia.

A mulher, que tinha entre 20 e 30 anos na época, foi socorrida por uma ambulância, mas estava sem documentos. Ela chegou ao hospital já inconsciente.