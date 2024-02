Mulher encontra câmera dentro de banheiro feminino de hospital em BH

Um funcionário de um hospital de Belo Horizonte está sendo acusado de instalar uma câmera em um banheiro feminino da unidade hospitalar para filmar suas colegas de trabalho sem roupa. O fato aconteceu no hospital Risoleta Tolentino Neves.

A câmera foi descoberta por uma profissional do setor de farmácia, que estava prestes a usar o banheiro.

Após ser analisado pelo gerente de tecnologia do hospital, foi constatado que o equipamento era uma câmera com cartão de memória instalado. As informações são do g1 Minas Gerais.

Ao verificar o cartão, foram encontradas várias filmagens de colaboradoras do hospital nuas. As imagens também mostravam um servidor do hospital instalando o equipamento.