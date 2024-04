Tutores de pitbulls que atacaram escritora no Rio de Janeiro são soltos

Na decisão, o desembargador Gilmar Augusto entendeu que não haveria perigo em manter os tutores soltos, pois os animais estão sob a tutela. Os animais foram recolhidos à Secretaria de Proteção Animal do município de Saquarema, no Rio de Janeiro, local onde a situação aconteceu.

O trio de tutores dos três pitbulls que atacaram e dilaceraram o braço da escritora Roseana Murray foram soltos após a Justiça do Rio de Janeiro aceitar um pedido de habeas corpus, nessa quarta-feira, 10. Os donos, Kayky da Conceição Dantas, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Davidson Ribeiro dos Santos, estavam presos preventivamente.

Gilmar, no entanto, determinou a manutenção da guarda temporária da tutela dos animais, além de proibir que eles adquiram outros animais até o julgamento do mérito do habeas corpus.

Ao UOL, a defesa comemorou a desição. Os advogados dos tutores, Wallace Martins e Gabriel Chargel, afirmaram em nota que a manutenção da prisão era "absolutamente desnecessária". A expectativa dos advogados é de que o trio seja solto nesta quinta-feira, 11, ou na sexta-feira, 12.

Relembre o caso

Na sexta-feira, 5, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacado por pitubulls enquanto caminhava pela cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.