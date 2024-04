Musk publica instruções para baixar VPN e burlar possível queda do X no Brasil

O empresário e dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, compartilhou neste domingo, 7, um vídeo de como utilizar a Virtual Private Network (VPN), Rede Privada Virtual, em português. A iniciativa ocorre em um momento de possível bloqueio da rede social no Brasil, caso a empresa descumpra medidas judiciais impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A VPN é uma conexão particular que permite acesso a uma rede diferente da sua, ou seja, o mesmo que conectar com internet de outro lugar. Esse mecanismo pode ser utilizado em uma tentativa de acessar ao X em caso de bloqueio determinado pelo STF.

