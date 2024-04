Mudança de estratégia garantiu a prisão de fugitivos de Mossoró, diz Lewandowski

Com os homens foram apreendidos três carros, um fuzil, celulares e quatro comparsas foram presos. O ministro classificou a tentativa de fuga como um “comboio” do crime. Ao todo, 14 pessoas foram detidas por facilitarem os presos na fuga.

Os homens foram presos em Marabá, no Pará, a 1.600 km do local da fuga. A prisão aconteceu em na BR-222, em uma ponte que foi interditada em ambos os sentidos pelas forças policiais.

Ainda segundo as informações passadas, a operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que contava com o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e as policias civis e militares dos estados do Rio grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba.

Os presos, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, fugiram no último dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga do sistema penitenciário brasileiro.