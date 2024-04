Homem se passa por PM e é morto por facção no RJ

Carro em que estavam falso PM e sua família foi alvejado por mais de 20 disparos Crédito: Reprodução/ TV Globo

Filipe Rodrigues, de 24 anos, foi morto a tiros após se passar por policial militar (PM) para membros do tráfico de Niterói, no Rio de Janeiro. Sua mulher e seu filho também foram assassinados no ataque que ocorreu dentro do carro que estava a família, no último dia 17 de março. Filipe teria entrado em contato com Wesley Pires da Silva Sodré, que segundo a Polícia tem envolvimento com o tráfico e participou do plano para matar a vítima e Lucas Lopes da Silva, o Naíba, que seria um dos comandantes daquela região.

Naíba foi o primeiro com quem Filipe entrou em contato; logo em suas primeiras trocas de mensagens, o homem já se identificava como policial militar e pedia R$ 50 mil para identificar e entregar um suposto informante. Quando foi descoberto que na verdade Filipe não era membro de nenhuma corporação militar, supostamente, Naíba teria solicitado para Wesley a execução do 'falso PM', que acabou sendo concretizada. Wesley foi preso acusado pela polícia por envolvimento com o tráfico e participação no plano para matar Filipe. Aproximação de Filipe com Naíba As conversas de Filipe com Naíba foram recuperadas pela Polícia após o crime. Durante os diálogos, que começaram 10 dias antes do crime, foi acordado um valor pelo qual Filipe entregaria o nome do suposto "X9", como informantes da polícia são chamados.