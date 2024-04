Advogada é absolvida de acusação de envolvimento com facção criminosa

A advogada Sâmya Brilhante Lima foi absolvida da acusação de envolvimento com organização criminosa. A decisão foi publicada no Diário de Justiça do Ceará (DJCE) da última quinta-feira, 21. A ação julgou improcedente a denúncia por "promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa".

Foi ainda concedido o direito de a advogada recorrer em liberdade por outros processos em que é ré. O caso tramita em segredo de Justiça e apenas um enxerto da decisão, que não informava as razões do absolvimento, foi publicada no DJCE.



A prisão ocorreu em 2021, por meio da Polícia Civil do Ceará, que deteve a advogada na cidade de Joinville (SC). O trabalho da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) investigava a atuação de Samya junto a chefes criminosos recolhidos no sistema prisional cearense.