Perícia nega morte violenta e afirma que sucuri Ana Júlia morreu de causas naturais

A sucuri Ana Júlia, encontrada morta durante o último domingo, 24, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, faleceu de causas naturais, de acordo com perícia da Polícia Científica do Estado. A análise foi realizada por peritos e negou a versão inicial, dada pelo biólogo holandês Freek Vonk nas redes sociais, de que a cobra teria sido morta a tiros.

O animal havia se tornado um famoso “morador” da cidade depois que os vídeos de Freek, onde ele mergulha com a sucuri, viralizaram na internet. Com seis metros e 36 centímetros de comprimento, o réptil impressionou o profissional e milhões de internautas com sua imponência. As informações são do g1 Mato Grosso do Sul.