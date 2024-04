Estudante de Medicina é preso suspeito de fazer prova do Enem no lugar de outros candidatos

Um estudante de Medicina foi preso pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira dia 29, em Belém do Pará. O jovem André Rodrigues Ataíde, de 23 anos, é suspeito de fraudar provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tendo feito o exame no lugar de outros dois candidatos. A defesa do suspeito deve recorrer da decisão.

A prisão faz parte da operação Passe Livre, que foi deflagrada no dia 16 de fevereiro, em Marabá, sudoeste do Estado do Pará. O estudante estava na residência de parentes em Belém, quando foi preso por volta das 14h30, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por falsidade ideológica, e uso de documento falso.