PM usa pedalinho para prender homem no Espírito Santo

Um policial militar do Espírito Santo agiu de maneira inusitada para prender um homem de 22 anos, foragido da Justiça por homicídio, e que pulou em uma lagoa para escapar da prisão . O caso aconteceu na última quinta-feira, 28, em Aracruz, no Noroeste do Estado.

Para a TV Gazeta, a Polícia Militar afirmou que o suspeito era procurado por envolvimento em um homicídio em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

O outro homem conseguiu fugir com uma arma e ainda trocou tiros com a corporação que revidou. Ainda segundo a TV Gazeta, com o foragido foi apreendida uma espingarda calibre 12, com cartuchos. O suspeito e o material foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz.