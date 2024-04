Homem é preso por fazer rifa com armas de fogo como prêmio

As vendas aconteciam por meio de aplicativos de mensagens. O suspeito usava a ferramenta para divulgar a venda das rifas em grupos com dezenas de pessoas

Um homem de 36 anos foi preso nessa quarta-feira, 27, suspeito de criar um esquema de rifas ilegais que sorteavam pistolas, revólveres e fuzis em São Paulo.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital paulista. Em um deles, três pistolas, munições e mais de 100 cartelas de rifa preenchidas foram apreendidos, com um celular que registrava as transferências via PIX.

Rifa criminosa: esquema premiava também com televisão, celular e moto

Conforme o g1 São Paulo, a polícia informou que as rifas especificavam o que estava sendo sorteado e até os modelos das armas. Além disso, o esquema também ofertava aparelhos de TV, celulares e motos.