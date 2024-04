Programa de TV encontra irmão de Suzane Richthofen em chácara isolada

Em gravação, Andreas von Richthofen nega as solicitações de ajuda feitas pelo produtor e afirma ‘ter dinheiro’ para realizar reformas no espaço

Na gravação, o homem aparece caminhando em uma estrada de terra quando é abordado pelo produtor de TV. “Podemos dar um talento na chácara, cortar o mato”, insiste o profissional no meio da conversa, antes de ser rejeitado por Von Richthofen.

Em revisitação de fatos sobre o assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen, no último domingo, 24, uma reportagem televisiva apresentou imagens de Andreas von Richthofen , 36 anos de idade, irmão mais novo de Suzane, e sua rotina em chácara isolada em São Roque (SP).

O encontro com Andreas rendeu críticas dos internautas sobre a abordagem do programa na rede social X (antigo Twitter). “Simplesmente gravou a frente do sítio do irmão da Suzane Von Richthofen, mostrou o caminho que ele faz andando pra chegar em casa. O coitado não tem paz”, comenta um usuário.

O registro foi realizado durante o programa “Geral do Povo”, apresentado por Geraldo Luís na Rede TV, que ainda capturou imagens do irmão de Suzane entrando em sua chácara. “Você vai ver depois de anos como está Andreas Richtofen”, descrevia a legenda.

“A ‘reportagem’ do Geraldo Luís sobre o Andreas Von Richthofen me deixou mal pelo fato de não deixarem o cara em paz e serem uns completos sem noção, expondo ele e onde ele mora… ele ainda foi muito educado com os caras”, afirma outro internauta.

