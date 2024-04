Feto calcificado em abdômen de idosa poderá ser estudado; entenda

Um feto calcificado no abdômen de idosa que morreu aos 81 anos poderá ser analisado por pesquisadores. A autorização foi realizada pela família da mulher ao Hospital Regional de Ponta Porã (HR), sem mais detalhes.

A condição responsável pela calcificação do bebê no corpo da mãe é chamada de litopedia e ocorre em casos de gravidez ectópica abdominal. De acordo com estudo de caso publicado na Revista Médica de Minas Gerais, a gestação ocorre “fora da cavidade uterina, com implantação e desenvolvimento do saco gestacional dentro da cavidade abdominal”.

Na situação, após a morte do feto, não existe reabsorção e este acaba se calcificando no corpo da mulher. A permissão da família para estudo do feto calcificado foi confirmada ao G1 pela filha da idosa, Rosely Almeida.