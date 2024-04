Caso Robinho: STJ transmite ao vivo julgamento do ex-jogador; onde assistir

O ex-jogador foi condenado pelo envolvimento em um estupro coletivo, ocorrido dentro de uma boate de Milão, em 2013 Crédito: Bruno Cantini/Atlético

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para esta quarta-feira, 20, o julgamento do processo que decide se o ex-jogador de futebol Robinho cumprirá no Brasil a condenação por estupro definida pela Justiça italiana. Robinho é alvo de um pedido de homologação de sentença estrangeira, requerido pelo governo da Itália. O ex-jogador foi condenado em três instâncias pelo envolvimento em um estupro coletivo, ocorrido em uma boate de Milão, em 2013. A pena imputada foi de 9 anos de prisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Superior Tribunal de Justiça (STJ) transmitirá ao vivo a sessão de julgamento do pedido do governo italiano para que o ex-jogador Robinho cumpra pena no Brasil. Veja que horas começa e onde assistir ao julgamento.