Criança viraliza ao conhecer irmão mais novo: ‘Muito pequenininho'

Mariah, de 3 anos, emocionou os internautas pelo carinho com o seu irmão após encontrá-lo pela primeira vez. Veja mais sobre reação viral

“Mãe, ele é muito pequenininho, né? Mãe, tem que falar baixinho, né?”. As reações da pequena Mariah, de 3 anos, foram gravadas por seus pais e compartilhadas no perfil da mãe, a maquiadora profissional Ana Laura Caldas, 31. O que ninguém esperava era que o primeiro encontro da primogênita com o bebê Dom, seu irmão, tocaria o coração dos internautas.

O vídeo de Mariah e Dom alcançou mais de 4 milhões de visualizações na rede social Instagram, além de 313 mil curtidas. Na cena, ao lado de Ana Laura, a criança pede para ver a “perninha” do irmão e sorri para a mãe, encantada.

No momento da despedida, a criança acaricia o rosto do caçula com cuidado e deixa um beijo em Dom.