Justiça analisa redução de 3 meses da pena de Alexandre Nardoni

O pai biológico de Isabella Nardoni foi preso em 2008 e cumpre regime semiaberto. Advogados alegam que Alexandre tem boa conduta, nenhuma falta disciplinar, fez parte do clube de leitura, e trabalhou em serviços comunitários

Entre maio de 2022 e junho de 2023, segundo a defesa do detento, o pai de Isabella realizou 277 dias de trabalhos voluntários, o que retiraria, portanto, 92 dos 96 dias (3 meses e 6 dias a menos) solicitados . Pelo programa de remição de pena pelo trabalho, a cada três dias trabalhados, o preso pode abater um dia de pena, desde que seja autorizado pela Justiça.

Nardoni foi condenado há 30 anos de prisão no dia 29 de março de 2008. Ele já cumpriu metade da pena (15 anos), na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecido como P2, localizada na cidade de Tremembé, em São Paulo.

O pedido contempla, ainda, mais quatro dias adicionais por conta da leitura de uma das autorias de Franz Kafka, o livro ‘Carta ao Pai’. A iniciativa faz parte do programa ‘Lendo a Liberdade’, promovida pela Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap).



Além disso, à Justiça, a defesa de Alexandre alega que o homem teria boa conduta carcerária e nenhuma falta disciplinar grave.

Atualmente, Alexandre Nardoni cumpre regime semiaberto, o que dá a ele o direito à saídas temporárias. O G1 Vale do Paraíba e região apurou que ele teve a pena reduzida em mais de dois anos e cinco meses, com ao menos oito pedidos de remições ao longo do cumprimento da pena. A pena inicial era de 30 anos, 2 meses e 20 dias.

Por nota, o Ministério Público (MP) informou que pediu que fossem elaborados os cálculos "a fim de excluir eventuais pedidos coincidentes sobre o mesmo período" e que a remição está em trâmite.