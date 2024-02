Hipótese é que presos ainda estejam perto, diz Lewandowski

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, concedeu uma coletiva neste domingo, 18, para falar sobre as buscas pelos dois presos que escaparam da penitenciária de Mossoró (RN).

Na ocasião, o representante destacou que todos os esforços estão “concentrados na captura dos fugitivos” e que a hipótese é que homens ainda estejam perto do presídio.

De acordo com ministro, 500 policiais se dividem em turnos na operação de busca, sendo eles de instituições como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Também participam da empreitada agentes do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.