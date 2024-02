Acidente em parque de diversões: jovem tem braço amputado na Bahia

A irmã de Andrei, de 17 anos, teve ferimentos leves no rosto, porém, o rapaz não teve a mesma sorte. Após ser atingido em seu braço, ele teve que amputar o membro devido à contusão e à demora no atendimento, que levou cerca de duas horas.

O episódio ocorreu em um parque de diversões localizado no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, na Bahia. Com o braço preso no brinquedo, Andrei foi o único que não conseguiu sair e teve que esperar a chegada do Corpo de Bombeiros para ser resgatado.

Acidente em parque de diversões: revolta da família

Ao chegar ao hospital por volta da meia-noite de sexta-feira, Andrei passou por um procedimento cirúrgico durante a madrugada no Hospital Geral do Estado (HGE) e, às 4 horas, seus familiares foram informados de que foi necessário realizar a amputação.

Juliana Peroba, 20, prima que acompanhava as vítimas, relatou ao jornal Correio 24horas como foi toda a situação desde o parque até o HGE em Cajazeiras.

Atriz de série da Globoplay morre atropelada em Goiás aos 22 anos; CONFIRA

"Infelizmente, o brinquedo Intoxic desabou com os meus primos dentro. Minha prima teve ferimentos no rosto, mas com Andrei foi mais grave. Ele chegou no hospital meia-noite e recebemos a notícia que o braço teve que ser amputado às 4h. Ainda não tivemos contato com ele. Foi um procedimento delicado e ele ainda está na UTI sedado", diz Juliana.

O tio das vítimas contou, em entrevista à TV Bahia, que houve uma queda de energia e os brinquedos pararam de funcionar. Em seguida, a energia voltou e o brinquedo teria descido acima do normal, chegando a encostar no chão. Nesse momento, o jovem teria ficado com o braço preso na estrutura do brinquedo.