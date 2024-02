Atriz de série da Globoplay morre atropelada em Goiás aos 22 anos

Segundo a Polícia Militar da região, Kamylla estava retornando da cidade de Caldas Novas para Goiânia. No momento em que a atriz parou à margem da rodovia, em Piracanjuba, outro veículo a atingiu.

Motorista não prestou socorro após atropelamento



Devido ao choque com o automóvel, ela teve ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel foi acionado, mas, quando os profissionais de saúde chegaram, Kamylla já havia morrido. Segundo a PM, o veículo fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Civil informou ao G1 que o caso será investigado como homicídio culposo. A atriz estava na companhia de duas amigas na hora do acidente, mas nenhuma delas conseguiu memorizar dados do motorista envolvido no atropelamento.

Kamylla Cristina era modelo e atuou na série "Rensga Hits", da Globoplay. A artista ainda planejava abrir uma agência de publicidade junta com Laura Freitas, uma amiga que a homenageou após a tragédia.

