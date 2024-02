Incêndio no maior parque de diversões da Suécia é controlado

O incêndio que começou na segunda-feira (12) no maior parque de diversões da Suécia, na cidade de Gotemburgo, foi controlado nesta terça, mas os trabalhos são dificultados pelo risco de desabamento de um edifício que estava em construção.

Uma pessoa continua desaparecida após o incêndio que devastou um novo parque aquático em construção no complexo.

"Exploramos as partes acessíveis, aquelas que consideramos seguras, e não conseguimos encontrar ninguém", disse Per Nyqvist, do serviço de resgate de Gotemburgo, em entrevista coletiva.