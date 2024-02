Lorena Torezan: morre influenciadora de 13 anos que mostrava rotina nas redes sociais

Adolescente havia sido diagnosticada com um câncer há cerca de quatro anos e costumava compartilhar o dia a dia nas redes sociais

A influenciadora Lorena Torezan Viviani morreu nesta quarta-feira, 7, aos 13 anos de idade. Adolescente havia sido diagnosticada com um câncer há cerca de quatro anos e costumava compartilhar o dia a dia nas redes sociais. Informação do óbito foi divulgado pelos familiares dela.

Lorena se popularizou no Instagram logo após descobrir a doença, em 2020, e na época chegou a receber vídeos e mensagens de famosos, como da apresentadora Eliana.

Ela passou por algumas sessões de quimioterapia, no entanto, não chegou a se curar totalmente da doença. Velório ocorreu hoje a noite em Santa Rita do Passa Quatro, no Interior de São Paulo. Já nesta quinta-feira, 8, está marcado para acontecer o sepultamento da jovem, às 9 horas.