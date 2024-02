Jovem que morreu após encontro com jogador teve ruptura em região genital, diz atestado de óbito

Documento foi emitido ainda no ínicio de ontem pelo Hospital Municipal do Tatuapé e menciona também a espera por "exames complementares

O atestado de óbito de Livia Gabriele da Silva Matos, jovem de 19 anos que morreu após um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians, foi emitido nessa quarta-feira, 31. Segundo aponta documento, a causa da morte foi uma ruptura na região genital.

De acordo com informações do portal de notícias G1, houve "rutura (sinônimo de ruptura) de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda".

Saco de Douglas é o nome dado a uma cavidade localizada na parte baixa do abdômen, próxima à região genital, e que fica situada entre o útero e o reto.