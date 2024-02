Caso Dimas: o que dizem os advogados do jogador do Corinthians e da jovem

Caso Dimas: veja o que dizem os advogados da jovem e do jogador sub-20 do Corinthians Crédito: Reprodução/Facebook

Uma jovem morreu após encontro com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, devido a corte na região genital. Lívia Gabriele, 19 anos de idade, foi encaminhada ao Hospital Municipal do Tatuapé na terça-feira, 30, mas teve quatro paradas cardíacas causadas pela perda de sangue. O atleta, de 18 anos, estava em seu apartamento com Lívia e afirma ter chamado uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao perceber que sua companheira estava desacordada.

Pelo relato de Dimas, ambos não se conheciam pessoalmente até aquele momento. O caso foi registrado como morte suspeita e o corpo liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para seu sepultamento. Caso Dimas: o que diz o advogado do jogador sub-20 do Corinthians? “O Dimas conhecia a jovem por pouco tempo e eles estavam conversando através das redes na manhã dos fatos, para se encontrar no apartamento”, relembra o advogado do jogador, Tiago Lenoir, ao O POVO. Lenoir adiciona que os dois jovens mantiveram relações sexuais consentidas e com uso de preservativo. Após perceber que Lívia havia passado mal, Dimas ligou imediatamente ao Samu, disse sua defesa. Sobre um possível desentendimento entre o pai da moça e o jogador, o advogado afirma que “essa briga não aconteceu” e Dimas prestou todo o auxílio. A defesa afirma que ainda não teve acesso ao atestado de óbito e aguarda o exame necroscópico. Caso Dimas: o que diz o advogado da jovem que morreu após encontro? Em entrevista ao O POVO News nesta quinta-feira, 1º, o advogado de defesa da família de Lívia disse que as unhas da jovem estavam quebradas. Assista ao vídeo abaixo ou veja direto do YouTube.

Jovem morre após encontro com jogador sub-20 do Corinthians: o que aconteceu? Lívia e Dimas conversavam virtualmente, até que o atleta convidou a jovem para um encontro no apartamento dele, em Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite de terça-feira, 30. Antes de chegar, Lívia relatou aos parentes que sairia para um jogo do Corinthians com uma amiga. Dimas afirmou que nenhum dos dois ingeriu bebida alcoólica ou entorpecentes, mas que a jovem chegou com cigarros eletrônicos. Em seguida, durante a relação sexual, notou o desmaio da jovem e a presença de sangue na região íntima.

Após entrar em contato com o Samu, os profissionais guiaram o jogador na hora de realizar massagens cardíacas, enquanto a ambulância se aproximava da residência. Ele acompanhou Lívia até sua transferência ao hospital, quando uma enfermeira conseguiu desbloquear o celular da moça e ligar para a mãe. “O homem (Dimas) acionou o Samu e prestou os primeiros socorros, mas a vítima veio a óbito no Hospital, após quatro paradas cardíacas. Na residência havia manchas de sangue. O local foi preservado para perícia”, relata nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.