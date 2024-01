Polícia investiga morte de jovem que estava com atleta da base do Corinthians

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Livia Gabriele da Silva Santos, que estava acompanhada de Dimas Cândido de Oliveira Filho, jogador da equipe sub-20 do Corinthians. As autoridades apontaram que a jovem de 19 anos se encontrava no apartamento do atleta na noite desta terça-feira, quando passou mal e sofreu quatro paradas cardíacas.

O casal se conheceu através das redes sociais e teve o primeiro encontro nesta terça-feira na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O próprio Dimas solicitou o atendimento para Livia em seu apartamento.

“Fomos acionados no pelotão noturno para verificar uma chamada no PS Tatuapé, que se tratava de uma menina de 19 anos que teve quatro paradas respiratórias seguidas, sendo uma no local, uma na viatura do Samu e duas no Pronto Socorro do Tatuapé, indo a óbito. Ela tinha um forte sangramento na região íntima”, comentou o 1º tenente da PM, Lucas Sarri, em entrevista à TV Globo.