MPF abre apuração contra Conselho Federal de Medicina por contestar vacinação infantil de Covid-19

No início de janeiro, o CFM questionou se a vacinação deveria ser obrigatória e se os pais e responsáveis têm o direito de não vacinar as crianças. A deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP) questionou a fala e disse que a pesquisa tem caráter político e pessoal.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, a investigação ainda é preliminar. Nesse momento, os procuradores podem cobrar por informações dos investigados e pedir dados a órgãos públicos que possam ajudar a esclarecer a situação. Caso avance, o caso vira um inquérito.

O Ministério Público Federal de São Paulo abriu uma apuração contra o Conselho Federal de Medicina (CFM) por ter lançado uma pesquisa com dados enviesados contra a vacina infantil da Covid. A entidade questionou se os pais de crianças de até cinco anos têm o direito de não vaciná-la contra a doença.

“Querem contrapor opiniões pessoais da classe médica a estudos científicos que comprovam a necessidade da obrigatoriedade de vacinação contra Covid de crianças entre 6 meses e 5 anos”, complementou a deputada.

A CFM divulgou em nota, publicada no portal da revista Carta Capital, que “a pesquisa não contesta a eficácia ou a decisão do Ministério da Saúde de disponibilizar a vacina para a população infantil”. E complementa, ao escrever que o objetivo seria compreender a visão dos médicos sobre a obrigação imposta aos pais para que as crianças nessa faixa sejam vacinadas contra Covid-19.