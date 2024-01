Ministério da Saúde divulga lista de municípios que vão receber o imunizante contra a dengue

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 25, a lista dos municípios que vão receber as doses do imunizante contra a dengue. Dos 26 estados, 16 e o Distrito Federal serão contemplados com as doses neste primeiro momento, seguindo as recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ceará não está na lista.

As vacinas serão destinadas às regiões de saúde com municípios de grande porte que apresentaram alta transmissão da doença registradas nos últimos dez anos e com população igual ou superior a 100 mil habitantes, considerando também altas taxas nos últimos meses.

Nestes quesitos, os estados do Acre, Amazonas, Bahia, o Distrito Federal, Espírito Santo,Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins possuem municípios que se enquadram nas exigências para a adesão na campanha que se inicia nos primeiros meses de 2024.