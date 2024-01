Inquérito indicia Renato Cariani e dois amigos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Renato Cariani é fisiculturista e influenciador fitness Crédito: Reprodução Rede Social

De acordo com a PF, os materiais foram comprados em nomes de laranjas associados a uma rede de tráfico comandada por facções criminosas, como o Primeiro Comando Capital (PCC). Os insumos seriam utilizados na fabricação de cocaína e crack. Participação dos investigados A investigação concluiu que Cariani e Roseli, também sócia da Anidrol, tinham conhecimento dos crimes que seriam realizados dentro da empresa, inclusive com participação direta no esquema. As provas teriam sido obtidas a partir de interceptações telefônicas dos suspeitos feitas com autorização judicial. Fábio, que já era investigado por tráfico de drogas em Minas Gerais e no Paraná, é apontado como responsável por organizar o repasse dos materiais para a rede de tráfico. A PF também afirma que ele teria criado um e-mail falso em nome de um suposto funcionário de uma das multinacionais. O crime teria sido realizado entre os anos de 2014 e 2021, com o desvio de aproximadamente 12 toneladas de insumos. Para mascarar a movimentação, a Anidrol teria emitido cerca de 60 notas fiscais falsas em nome dos laranjas. Dentre os produtos comercializados ilegalmente, estão acetona, ácido clorídrico, cloridrato de lidocaína, éter etílico, fenacetina e manitol, utilizados para solidificar cocaína em pó. Segundo a PF, outros dois suspeitos foram localizados, mas serão indiciados futuramente após uma maior coleta de provas. A investigação agora caminha para descobrir onde e quem comercializava a droga.

