Galinha põe ovo com formato diferente e chama a atenção no interior do RN

Formato parece com os traços de um pato. No entanto, especialista alerta que o ovo não deve ser consumido

Uma agricultora no Rio Grande do Norte presenciou um fato curioso quando entrou no galinheiro que ela tem no quintal de casa, em Pedra Grande, a 136 quilômetros de Natal. Edite Agostinho da Silva percebeu que uma das galinhas botou um ovo em um formato diferente.

Para a família de Edite, sua aparência parece com um pato e tem uma casca mais mole e porosa que um ovo convencional.

"Quando eu fui botar comida para as galinhas, cheguei perto da vasilha de água, ela se agachou e soltou…A gente nunca tinha visto", relatou a agricultora.