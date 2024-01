Negociações buscam trégua nos combates em Gaza

Tropas israelenses e combatentes do Hamas voltaram a travar intensos combates neste domingo (28) no sul da Faixa de Gaza, o novo epicentro do conflito, enquanto em Paris ocorria uma reunião em busca de um cessar-fogo nesse território palestino. O exército israelense indicou no 114º dia de guerra que ocorreram "combates intensos" em Khan Yunis, considerada um bastião do grupo islamista Hamas. Especificou que eliminou "terroristas" e apreendeu "grandes quantidades de armas". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pelo menos 24 pessoas morreram durante o dia nesta grande cidade do sul, incessantemente bombardeada pela aviação israelense, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007.

Os confrontos ocorreram em especial em torno dos hospitais Nasser e Al Amal, que agora funcionam apenas parcialmente e abrigam milhares de refugiados fugindo dos bombardeios. A guerra começou quando o movimento islamista atacou o sul de Israel em 7 de outubro, provocando a morte de cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestrando cerca de 250, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza, que até o momento resultou em 26.422 mortes, principalmente de mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Hamas. No front diplomático, os esforços em prol de um cessar-fogo continuam. O chefe da inteligência dos Estados Unidos, William Burns, se reuniu neste domingo em Paris com altos funcionários de Israel e do Egito, e com o primeiro-ministro do Catar, para discutir um cessar-fogo, segundo fontes próximas aos participantes. A reunião foi "construtiva", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acrescentando que ainda havia "desacordos" entre as partes, que "seguirão conversando esta semana".

Catar, Egito e Estados Unidos já intervieram na negociação de uma trégua que permitiu a libertação de uma centena de reféns em troca de prisioneiros palestinos no final de novembro. De acordo com as autoridades israelenses, 132 reféns ainda estão retidos no território palestino, dos quais acredita-se que 28 estão mortos. Segundo o The New York Times, o projeto de acordo envolveria uma trégua de dois meses em troca da libertação de todos os reféns e de prisioneiros palestinos em Israel.

O chefe da ONU pediu garantias para as operações de sua agência de refugiados palestinos (UNRWA), após uma polêmica ligada aos ataques do Hamas que levou vários Estados a suspenderem seu financiamento. Doze membros da UNRWA foram acusados de envolvimento nos ataques de 7 de outubro contra Israel, que desencadearam a guerra na Faixa. Vários países, incluindo Estados Unidos e Alemanha, principais doadores, suspenderam temporariamente suas contribuições. A Noruega, outro dos principais doadores, afirmou, no entanto, neste domingo, que não suspenderá sua ajuda para não "punir coletivamente milhões de pessoas".