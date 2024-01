Ataque contra igreja católica em Istambul deixa um morto

Os jihadistas do Estado Islâmico reivindicaram o atentado por meio de seus canais no Telegram.

O ataque aconteceu por volta de 11h40 (5h40 de Brasília) na igreja Santa Maria do distrito Sariyer de Istambul. A ação foi executada por um grupo de homens encapuzados, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, nas redes sociais.

As autoridades turcas afirmaram inicialmente que tudo indicava ser um ataque contra uma pessoa, e não contra a Igreja Católica em geral.

Segundo o ministro Yerlikaya, uma pessoa que acompanhava a missa, identificada com as iniciais C. T., morreu no local.

A polícia turca deteve os dois agressores que fugiram após os disparos, anunciou Yerlikaya no final do domingo.

No momento do ataque, havia cerca de 40 pessoas no templo, informaram as autoridades, dando a entender que o ataque poderia ter causado mais vítimas.

"Depois do segundo disparo, a pistola não funcionou, então [os agressores] correram. Nesse momento, todo o mundo tinha se jogado no chão. Havia cerca de 35 ou 40 pessoas dentro" da igreja, disse aos jornalistas o administrador do distrito de Sariyer, Sukru Genc.

O governador de Istambul, Davut Gul, disse aos jornalistas no local do ataque que não havia feridos.