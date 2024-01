Tumor é retirado de rosto de mulher após mais de 18 horas de cirurgia no Paraná

Procedimento contou com três médicos de diferentes especialidades e foi dividido em etapas

Uma mulher de 26 anos teve um tumor benigno retirado do rosto após mais de 18 horas de cirurgia em Curitiba.

De acordo com informações do g1 Paraná, Andressa Cordeiro tinha um hemangioma carvernoso, um tumor benigno, ao lado direito do rosto.