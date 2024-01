Famosos se unem para salvar garoto que precisa de remédio caro

Com isso, a família recorreu às redes sociais para arrecadar o dinheiro e a ajuda de famosos. Zico, Tony Ramos, Tatá Werneck, Ana Castela, Isis Valverde e Ronaldinho foram alguns dos diversos nomes que movimentaram as redes para ajudar a criança .

O medicamento só existe nos Estados Unidos e não é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil. A família recorreu à Justiça nesta semana para que a União arque com o custo do medicamento e todas as despesas médicas, mas o pedido foi negado.

No pedido à Justiça Federal, a família de Enrico pedia o fornecimento do medicamento Elevidys, avaliado em R$ 15 milhões, por parte da União.

O ator Tony Ramos pediu orações para a família e a colaboração para que seus seguidores ajudassem no objetivo. Em um vídeo postado nas redes sociais, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano também colaborou com o projeto.

O motivo para a negação do fornecimento do medicamento foi de que o medicamento pleiteado ainda é experimental e que, por isso, não tem comprovação científica de eficácia e segurança, segundo a juíza federal Regilena Emy Fukui Bolognesi, da 11ª Vara Cível Federal de São Paulo.

A juíza afirma que o FDA não deu a aprovação científica para o medicamento.

"Lendo-se a decisão do FDA e os outros estudos, causa estranheza a insistência de que esse medicamento seria uma cura para a doença. Na verdade, é um entusiasmo que não deveria ser alimentado, uma vez que não há estudos comprovando. Em tese, ele faria com que o corpo produzisse uma substância que deveria suprir outra, que quem tem a doença não produz. No entanto, o comitê do FDA chegou a dizer que essa substância sequer é produzida naturalmente pelo corpo. Decorre que ninguém sabe afirmar o que o medicamento causa no corpo", completa.

A juíza também reforça que o Estado não pode ser obrigado a fornecer um medicamento que não seja aprovado pela Anvisa.