Salve Enrico: campanha para conseguir tratamento custa R$ 15 milhões

O menino Enrico, de apenas 5 anos de idade, foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma doença que ainda não tem uma cura comprovada pela medicina atual. Certos tipos de tratamento, no entanto, podem ajudar o paciente.

“Tinha alguns sinais que a gente já ficava atento. Ele teve atraso na fala, dificuldade para correr com os amiguinhos, acompanhar e para brincar também. Então, alguns sinais chamavam a atenção já”, contou a mãe de Enrico, Marina Geraldelli, em entrevista ao G1, sobre os primeiros sinais da doença em seu filho.

Salve Enrico: luta para conseguir custear o tratamento

Os primeiros sinais característicos da doença manifestaram-se aos 2 anos de idade, segundo Marina, mas o diagnóstico comprovando a veracidade surgiu somente em agosto de 2023, após exames de sangue com resultados alterados, incluindo o CPK, exame para medir as enzimas do corpo humano, indicando uma inflamação muscular.

Com a procura do neuropediatra que já o acompanhava, foi solicitado um teste genético que deu positivo para distrofia muscular de Duchenne. Com a comprovação da doença e a descoberta do Elevidys, a família começou a lutar contra o tempo para conseguir adquirir o medicamento.

Em outubro de 2023, foi criada uma campanha chamada Salve o Enrico (@salveoenrico), e já foram promovidas várias ações. Uma delas foi o apoio por meio de um Jogo dos Famosos, que aconteceu na cidade natal de Enrico, Varginha-MG.

Também foram realizadas caminhadas, pedágio solidário, bingos, rifas, vendas da camiseta do Enrico e um leilão com direito a uma camisa assinada por Ronaldinho Gaúcho. Todas as campanhas com o intuito de atingir o valor elevado de 15 milhões.