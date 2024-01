MG: Integrantes de torcida organizada do Cruzeiro salvam pessoas presas em enchente

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um homem e um adolescente em cima de carros no meio da enchente e, no canto da imagem, os membros da torcida organizada aparecem reunidos. Um dos veículos chega a ser levado pela força da água.

Os integrantes da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, salvaram moradores que estavam presos em uma enchente no bairro Santa Branca, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite dessa terça-feira, 23.

De acordo com o g1 Minas Gerais, o carro preto que é arrastado pela água é o do torcedor Wallison Vicente, que, antes, participava de uma reunião sobre a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e salvou o adolescente preso na enchente.

Wallison entregou uma mangueira para o adolescente, e os integrantes conseguiram puxar os dois para o outro lado da rua.

No carro prata que também aparece no vídeo estavam o adolescente e o irmão mais velho, Flávio Henrique.

"A água começou a subir, e o carro não conseguiu mais subir a rua. Estavam eu e meu irmão, fiquei parado, o carro bateu em outro que estava lá. Eles vieram, ajudaram meu irmão, aí a água subiu mais, o carro bateu em um poste. A água estava já no pescoço, uma dificuldade para sair, e o pessoal de uma serralheria me ajudou", contou Flávio em entrevista ao G1.

Em comunicado no Instagram, a torcida organizada falou sobre o acontecimento e apontou que os integrantes "tiveram a felicidade de estarem reunidos no lugar certo e na hora certa".

Além dos envolvidos, outras pessoas foram resgatadas pelos integrantes da torcida organizada. Nenhuma pessoa ficou ferida após o caso. Os prejuízos foram apenas materiais.