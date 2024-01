Prédio histórico centenário desaba parcialmente em Salvador

Um prédio histórico no Bairro do Comércio, em Salvador, desabou nessa quinta-feira, 25. A edificação era parcialmente tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e sediou por 107 anos o Restaurante Colon, importante empreendimento da região.

O caso foi filmado por câmeras que captaram o momento onde parte do teto desmorona sobre a pista. Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver inicialmente a parte da cobertura do edifício caindo e posteriormente os andares superiores. Não há registros de feridos. As informações são do portal UOL.