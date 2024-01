Segurança e privacidade em hospedagens: veja como se proteger

No TikTok — rede social de inegável influência no cotidiano —, vários vídeos, inclusive publicados por comissários de bordo e viajantes frequentes, fornecem “dicas e orientações” para quem se preocupa com a estadia fora de casa. O público preocupado dá corpo aos comentários dos vídeos.

Para uma das vítimas do caso registrado em Pernambuco, a ocorrência lhe custou a saúde mental. Segundo o advogado do casal, Roque Campos, a mulher é acompanhada por profissional de Psicologia e teme que as imagens sejam divulgadas. E não é preciso ir longe para esbarrar em outros indivíduos desconfiados e inquietos. Mas como garantir segurança e privacidade em hospedagens fora de casa?

Privacidade é um tema custoso ao se falar em hospedagem. A mera concepção de ter a privacidade invadida pode assustar. Casal paulista encontrou uma câmera “espiã” camuflada no quarto de um residencial em Pernambuco, no último dia 16 de janeiro .

Um exemplo de macete sugerido é colocar uma tábua de passar roupas ou outro objeto semelhante encostado na porta de entrada do quarto alugado. Isso serviria para “alarmar” a possível entrada de invasores. Sobretudo as espectadoras do público feminino podem ser sensibilizadas pelo material.

Segundo pesquisa feita em março de 2019 Quatro mil homens e mulheres de 18 a 60 anos do Brasil, do México, da Colômbia e da Argentina participaram do estudo. Para fazer parte, era necessário ter realizado, pelo menos, duas viagens internacionais. pela plataforma de reservas Booking.com, cerca de 17% das latino-americanas temem realizar uma viagem sozinhas. Além disso, 38% das entrevistadas nunca executaram um roteiro sem companhia e 16% nem chegaram a matutar a ideia de viajar a sós.

Se encontrar uma câmera espiã durante a inspeção, procure a administração da hospedagem. Também é importante o registro de Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima. As plataformas digitais, como Airbnb e Booking.com, orientam, ainda, que os hóspedes entram em contato para reportar a descoberta criminosa.

A artista Julieta Ines Hernández Martinez , de 38 anos, é lamentável exemplo desta realidade. Conhecida como “Palhaça Jujuba”, ela escolheu pedalar sozinha pelo interior do País realizando apresentações a caminho de volta para casa, na cidade de Puerto Ordaz, na Venezuela.

O destino do passeio nem precisa ser internacional para incitar receio. Dados da Associação da Indústria de Viagens dos Estados Unidos (ITA, na sigla em inglês) colocam o Brasil como o segundo país mais perigoso para mulheres viajarem sozinhas , perdendo apenas para a África do Sul.

Em 23 de dezembro do ano passado, Julieta parou de responder mensagens. Em 5 de janeiro, o corpo da artista foi encontrado próximo ao local onde ela se hospedava, no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. Um casal, que cobrava R$ 10 para viajantes pernoitarem, foi preso.

A artista venezuelana Julieta Ines Hernández Martinez é lamentável exemplo de como o ato de viajar sozinha pode ser motivo de temor Crédito: Reprodução/Instagram

Os casos de Julieta e do casal paulista têm uma diferença: só o segundo ocorreu em hospedagem gerenciada por plataforma digital. A neerlandesa Booking.com foi a responsável por conectar os turistas interessados em Pernambuco e o resort onde, mais tarde, foi descoberta a câmera.

“Nossas equipes estão analisando detalhadamente este caso, e a propriedade já está e permanecerá suspensa da plataforma durante a investigação, para que não possa ser reservada pelos viajantes”, afirmou a empresa em nota.

O Booking.com foi demandado por formas de garantir segurança e privacidade de viajantes durante check-in em uma nova hospedagem. A matéria será atualizada quando a empresa responder à solicitação.

Hospedagem segura: o que plataformas e hotéis fazem

A estadunidense Airbnb, outra plataforma de hospedagem com atuação no Brasil, lançou campanha “para ajudar os usuários a se manterem protegidos contra tentativas de fraudes de viagens” na temporada de férias.

Promovida na América Latina, a campanha resultou na divulgação de um infográfico com recomendações ao reservar hospedagens via plataformas.

A plataforma ressalta que, ao efetuar reserva, um cliente recebe “AirCover”, uma espécie de garantia. A ferramenta “inclui proteção de reserva, de check-in e veracidade do anúncio”. Conforme o Airbnb, caso ocorra alguma inconsistência com a compra por parte do anfitrião, o hóspede pode receber hospedagem semelhante ou melhor ou reembolso do valor.

Pensando no contexto local, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, explica que a maioria dos hotéis em funcionamento no Estado possuem sistema de monitoramento por câmeras e fechaduras eletrônicas, isto é, cartões magnéticos.

“Mesmo que o hóspede perca a chave, ninguém sabe de qual apartamento é aquela chave. Se um invasor tentar abrir um apartamento e for o errado, a chave é cancelada automaticamente”, explica o empresário.

A fechaduras eletrônicas “são de muita segurança, além de serem robustas”, complementa ele. Segundo Régis, o equipamento “dá uma peneirada muito forte para que ninguém tenha acesso ao apartamento”.

O presidente da ABIH-CE acrescenta que a organização mantém parceria com o setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Por meio da cooperação, “a ABIH-CE tem acesso a informações e recomendações sobre segurança, inclusive a digital”, finaliza ele.

Foto de apoio ilustrativo. Ao se hospedar, é oportuno verificar a existência de câmeras escondidas Crédito: Reprodução/Freepik

Hospedagem segura: mais dicas e orientações

Segurança e prevenção nunca são demasiadas e devem começar ainda na escolha do local para se hospedar. Confira mais dicas:

Antes de reservar uma hospedagem, procure avaliações na Internet. Se for uma estadia cadastrada em plataforma digital, geralmente clientes anteriores deixam relatos e recomendações. É um passo importante para ter noção do serviço prestado pela hospedagem e da segurança do ambiente. Amigos e familiares também podem ajudar.



Após fazer check-in, segure a porta do quarto com a mala enquanto verifica todos os cômodos da hospedagem. Procure por câmeras espiãs, confira se o telefone está funcionando e se não há ninguém no local. Se a hospedagem tiver “olho mágico” na porta, pode ser oportuno cobri-lo.



Durante a estadia, se alguém bater à porta anunciando serviço de quarto ou camareira sem ter sido solicitado anteriormente, ligue para a recepção antes de abrir a porta e confirme que o serviço foi enviado.



Agora um sucesso no TikTok: existem travas portáteis que podem ser adquiridas e reforçar a segurança da hospedagem. A premissa dos objetos é simples: encaixar na porta e afixar à parede, impedindo a entrada de pessoas externas que possam ter a chave do quarto. Varejistas como Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre e Shopee têm travas portáteis à venda.