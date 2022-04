Régis Medeiros é reconduzido à presidência da ABIH-CE até 2024

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Escolha da nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) foi feita por aclamação

Tomou posse nessa semana a nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE). Por aclamação, foi reconduzido à presidência o empresário Régis Medeiros, diretor do Hotel Villa Mayor. Ele fica no cargo até 2024.

Confira a nova diretoria executiva da ABIH-CE para o biênio 2022-2024:

Presidente: Régis Medeiros (Hotel Villa Mayor)

Vice-presidentes: Ivana Bezerra de Menezes Rangel (Hotel Sonata de Iracema);

Talita Leite Costa Sousa (Coliseum Beach Resort / Hotel Parque das Fontes);

Maria Helena Mota Diogo de Siqueira Fraga (Hotel Diogo)

1º secretário: Vicente de Paiva Neto (Hotel Meridional)

2º secretário: Philippe Rene Godefroit (Hotel Gran Marquise)

1º tesoureiro: José Peixoto Simões (Hotel Praia Centro)

2º tesoureiro: Ivan Cavalcante Dias (Acqua Beach Park Resort, Oceani Beach Park Resort e Suítes Beach Park Resort).

